Киевсовет планирует привлечь до 50 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития для закупки современных вагонов метро.

Такое решение поддержали 82 депутата из 120, сообщают на сайте Киевсовета. 23 февраля Киевсовет предоставил ЕБРР местные гарантии для получения кредита, срок привлечения средств — 12 лет с даты заключения договора.

Это решение позволит закупить до 50 вагонов метро, в первую очередь — на Сирецко-Печерскую линию метро от станции Сирец до Виноградаря. Кредитный договор планируют заключить в пятницу, 26 февраля, а контракт на покупку вагонов должны подписать в этом году.

Это улучшит транспортное обслуживание жителей прилегающих районов, даст возможность быстро перевозить пассажиров в центр города и на пересадочные станции, снизит нагрузку на наземный транспорт и улучшит экологическую ситуацию в городе.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.