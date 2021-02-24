Украина примет участие в клинических испытаниях вакцины против COVID-19 в форме назального спрея, который разработала индийская компания Bharat Biotech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 24 февраля, пишет hromadske.

По его словам, Bharat Biotech уже завершила третий этап клинических испытаний вакцины Covaxin, в котором приняли участие более 25 тысяч человек. Сейчас препарат проходит процесс сертификации для экстренного использования, говорит министр.

Вакцину Covaxin вводят в организм с помощью инъекции, но также компания разрабатывает другой вариант этого препарата.

— Украина договорилась с компанией Bharat Biotech об участии в испытаниях вакцины против COVID-19 в форме назального спрея. Участие в этих испытаниях даст Украине приоритетный доступ к этой вакцине в случае подтверждения ее эффективности, - заявил Максим Степанов.

Напомним, что вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca, которую вчера доставили в Украину, первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.