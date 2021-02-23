Вакцина от COVID уже доставлена в Украину. На сегодня получена первая партия препарата компании AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как заявлял главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сразу по прибытии COVID-вакцины в Украине ее одновременно развезут по областных складах 11 машин.

Первыми вакцину получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев, в остальные регионы вакцина приедет на следующий день.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Индии уже отгрузила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca и эта партия препаратов уже в пути в Украину.

Oxford/AstraZeneca — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

Напомним, во фракции «Слуга народа» считают, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае ее провала обещают инициировать его отставку.