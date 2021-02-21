Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Индии уже отгрузила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca и эта партия препаратов уже в пути в Украину.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Сегодня лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава. Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину, — заявил Максим Степанов.

Максим Степанов заверил, что в ходе транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцины.

Oxford/AstraZeneca — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

Напомним, во фракции «Слуга народа» считают, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае ее провала обещают инициировать его отставку.