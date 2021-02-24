В прошлом году из бюджета Николаева из-за недопоступлений подрядным организациям недоплатили 13 миллионов гривен.

Об этом сообщила глава департамента финансов Николаевского городского совета в ходе заседания исполкома в среду, 24 февраля, передает корреспондент НикВести.

По ее словам, в 2021 году кредиторская задолженность Николаева составила 4 миллиона 400 тысяч гривен, из которых 4 миллиона 100 тысяч гривен — долги по Департаменту ЖКХ.

— У нас есть официальная кредиторская задолженность, которая составляет по общему фонду 4 миллиона 400 тысяч, из них 4 миллиона 100 тысяч задолженность Департамента ЖКХ. Кроме того, из специального фонда не может возникнуть кредиторская задолженность, но есть выполненные работы, которые не могли быть оплачены в связи с невыполнением бюджета, это приблизительно 13 миллионов гривен, – сказала Вера Святелик.

По её словам, из-за пандемии коронавируса бюджет Николаева в прошлом году недополучил 90 миллионов гривен.

— Предлагается утвердить отчет «Об исполнении бюджета города Николаева 2020 года». Доходы в общей сумме составили 4 миллиарда 56 миллионов 728 тысяч гривен. Расходы в общей сумме составили 4 миллиарда 86 миллионов 910 тысяч гривен. Напоминаю, что в прошлом году из-за коронавируса невыполнение бюджета составило 90 миллионов гривен, - указала Вера Святелик.

Напомним, что в четверг, 24 декабря, депутаты Николаевского городского совета приняли бюджет города на 2021 год.