Немецкий суд впервые осудил бывшего офицера сирийской армии за преступления против человечности после начала войны в Сирии.
Об этом сообщает CNN.
Бывший офицер разведки Эйад аль-Гариб был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения судом в немецком городе Кобленц за пособничество преступлениям против человечности.
Гариба сопровождал 30 задержанных демонстрантов в тюрьму, где систематически пытали заключенных. По сообщениям, по дороге в тюрьму протестующих избили.
Бывший младший офицер режима был арестован в Берлине вместе с бывшим старшим офицером полковником Анваром Расланом в феврале 2019 года в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, который дает национальному суду юрисдикцию в отношении серьезных преступлений против международного права, даже если они не были совершены на территории этой страны.
Раслан, бывший высокопоставленный офицер разведки, все еще находится под следствием. Его обвиняют в пытках по меньшей мере 4 тысяч заключенных во время войны в Сирии. По меньшей мере 58 заключенных погибли.
Вооруженный и политический конфликт в Сирии длится с марта 2011 после демостраций, переросших в восстание и гражданскую войну в 2012 году. Протестующие требовали отставки президента Башара аль-Асада. В боевых действиях участвую сирийская армия, военные России и Ирана, а также представители оппозиции, боевики «Исламского государства» и курды. По данным организаций, в ходе конфликта погибли до 600 тысяч человек, половина из которых — гражданские.
Напомним, в 2016 году суд в немецком городе Бонн приговорил соискателя статуса беженца из Сирии к 15 годам тюрьмы за попытку убийства своих детей.
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Немецкий суд впервые осудил бывшего офицера сирийской армии за преступления против человечности после начала войны в Сирии.
Об этом сообщает CNN.
Бывший офицер разведки Эйад аль-Гариб был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения судом в немецком городе Кобленц за пособничество преступлениям против человечности.
Гариба сопровождал 30 задержанных демонстрантов в тюрьму, где систематически пытали заключенных. По сообщениям, по дороге в тюрьму протестующих избили.
Бывший младший офицер режима был арестован в Берлине вместе с бывшим старшим офицером полковником Анваром Расланом в феврале 2019 года в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, который дает национальному суду юрисдикцию в отношении серьезных преступлений против международного права, даже если они не были совершены на территории этой страны.
Раслан, бывший высокопоставленный офицер разведки, все еще находится под следствием. Его обвиняют в пытках по меньшей мере 4 тысяч заключенных во время войны в Сирии. По меньшей мере 58 заключенных погибли.
Вооруженный и политический конфликт в Сирии длится с марта 2011 после демостраций, переросших в восстание и гражданскую войну в 2012 году. Протестующие требовали отставки президента Башара аль-Асада. В боевых действиях участвую сирийская армия, военные России и Ирана, а также представители оппозиции, боевики «Исламского государства» и курды. По данным организаций, в ходе конфликта погибли до 600 тысяч человек, половина из которых — гражданские.
Напомним, в 2016 году суд в немецком городе Бонн приговорил соискателя статуса беженца из Сирии к 15 годам тюрьмы за попытку убийства своих детей.