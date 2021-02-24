Немецкий суд впервые осудил бывшего офицера сирийской армии за преступления против человечности после начала войны в Сирии.

Об этом сообщает CNN.

Бывший офицер разведки Эйад аль-Гариб был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения судом в немецком городе Кобленц за пособничество преступлениям против человечности.

Гариба сопровождал 30 задержанных демонстрантов в тюрьму, где систематически пытали заключенных. По сообщениям, по дороге в тюрьму протестующих избили.

Бывший младший офицер режима был арестован в Берлине вместе с бывшим старшим офицером полковником Анваром Расланом в феврале 2019 года в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, который дает национальному суду юрисдикцию в отношении серьезных преступлений против международного права, даже если они не были совершены на территории этой страны.

Раслан, бывший высокопоставленный офицер разведки, все еще находится под следствием. Его обвиняют в пытках по меньшей мере 4 тысяч заключенных во время войны в Сирии. По меньшей мере 58 заключенных погибли.

Вооруженный и политический конфликт в Сирии длится с марта 2011 после демостраций, переросших в восстание и гражданскую войну в 2012 году. Протестующие требовали отставки президента Башара аль-Асада. В боевых действиях участвую сирийская армия, военные России и Ирана, а также представители оппозиции, боевики «Исламского государства» и курды. По данным организаций, в ходе конфликта погибли до 600 тысяч человек, половина из которых — гражданские.

Напомним, в 2016 году суд в немецком городе Бонн приговорил соискателя статуса беженца из Сирии к 15 годам тюрьмы за попытку убийства своих детей.