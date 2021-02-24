С 16 июля около 100-150 тысяч граждан Украины должны будут подтвердить уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен. Причина заключается в том, что депутаты и должностные лица органов местного самоуправления будут обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Об этом говорится в отчете главы Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыси Демской, о котором сообщает Радио Свобода.

– Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100-150 тысяч, - сказано в отчете.

По ее словам, центры для сдачи тестов на владение украинским языком будут как минимум в каждом областном центре, а сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно.

При этом Демская отметила, что закон обратной силы не имеет, и все, кто уже работает на госслужбе и не претендует на какую-то должность, сдавать экзамен не обязаны.

– Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-то будут избираться на конкурсе, - отметила она.

Как известно, 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.

Верховная Рада в 2019 году приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который 16 июля того же года вступил в силу. Он детализировал государственный статус и употребление украинского языка в различных сферах жизни: от бизнеса – до образования.