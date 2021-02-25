Венесуэла в среду выслала посла Евросоюза в Каракасе в ответ на новые санкции, дав португальскому посланнику 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Министр иностранных дел Хорхе Арреаса объявил о движении против посла Изабель Брильханте Педроса через два дня после того, как министры иностранных дел ЕС согласились наложить санкции на 19 венесуэльских чиновников за «подрыв демократии», передает Reuters
— Сегодня по решению президента Николаса Мадуро мы представили г-же Изабель Брилханте ... ее заявление как персона нон грата, — сказал Хорхе Арреаза журналистам.
— Ей дано 72 часа, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.
В Брюсселе ЕС потребовал от Венесуэлы отменить свое решение.
— ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей международной изоляции Венесуэлы. Мы призываем отменить это решение, — заявила пресс-секретарь Набила Массрали.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси объявило персонами нон грата двух британских дипломатов, что вызвало резкую реакцию Лондона.
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Венесуэла в среду выслала посла Евросоюза в Каракасе в ответ на новые санкции, дав португальскому посланнику 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Министр иностранных дел Хорхе Арреаса объявил о движении против посла Изабель Брильханте Педроса через два дня после того, как министры иностранных дел ЕС согласились наложить санкции на 19 венесуэльских чиновников за «подрыв демократии», передает Reuters
— Сегодня по решению президента Николаса Мадуро мы представили г-же Изабель Брилханте ... ее заявление как персона нон грата, — сказал Хорхе Арреаза журналистам.
— Ей дано 72 часа, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.
В Брюсселе ЕС потребовал от Венесуэлы отменить свое решение.
— ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей международной изоляции Венесуэлы. Мы призываем отменить это решение, — заявила пресс-секретарь Набила Массрали.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси объявило персонами нон грата двух британских дипломатов, что вызвало резкую реакцию Лондона.