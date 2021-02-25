Венесуэла в среду выслала посла Евросоюза в Каракасе в ответ на новые санкции, дав португальскому посланнику 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Министр иностранных дел Хорхе Арреаса объявил о движении против посла Изабель Брильханте Педроса через два дня после того, как министры иностранных дел ЕС согласились наложить санкции на 19 венесуэльских чиновников за «подрыв демократии», передает Reuters

— Сегодня по решению президента Николаса Мадуро мы представили г-же Изабель Брилханте ... ее заявление как персона нон грата, — сказал Хорхе Арреаза журналистам. — Ей дано 72 часа, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

В Брюсселе ЕС потребовал от Венесуэлы отменить свое решение.

— ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей международной изоляции Венесуэлы. Мы призываем отменить это решение, — заявила пресс-секретарь Набила Массрали.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси объявило персонами нон грата двух британских дипломатов, что вызвало резкую реакцию Лондона.