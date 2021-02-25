Американская корпорация Facebook Inc. инвестирует минимум 1 млрд долларов в предстоящие три года в поддержку новостной журналистики. Такое заявление Ника Клегга — вице-президента компании по глобальным вопросам —обнародовано в среду, 24 февраля.

Оно последовало за серьезным конфликтом корпорации с властями и медиакомпаниями Австралии, передает DW.

Пользователи в этой стране 17 февраля были лишены возможности делиться новостями в этой соцсети из-за готовящегося закона. Согласно ему Facebook, Google и другим интернет-платформам хотели предписать платить издательским домам за распространение их контента.

Таким образом, власти Австралии собирались перенаправить часть доходов интернет-гигантов от рекламы традиционным СМИ. Facebook Inc. ответила на это блокировкой, в результате которой СМИ и жители Австралии оказались не в состоянии публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости в соцсети.

В своем заявлении Ник Клегг, комментируя произошедшее, заверил, что «Facebook готов активно сотрудничать с издателями новостей».

— Мы полностью признаем, что качественная журналистика лежит в основе того, как работают открытые общества — речь идет об информировании граждан, расширении их прав и возможностей, а также о привлечении к ответственности сильных мира сего, — сказал Ник Клегг.

В то же время он заметил, что корпорация не просит у медиакорпораций «контент, за который ее попросили заплатить потенциально непомерную цену».

Клегг также добавил, что существует подход, альтернативный тому, что предлагают австралийские власти. Так, по его словам, в январе Facebook Inc. объявила о сделках с The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, а также с рядом других местных и региональных издательских домов.

Им будут платить за контент, размещаемый в приложении Facebook News, предназначенном для пользователей в Великобритании. Там можно найти информационный контент, подобранный в соответствии с интересами тех, кто пользуется этим приложением. Аналогичные сделки были заключены с издательскими домами в США, ведутся также переговоры с представителями в Германии и Франции, добавил Клегг.

Напомним, компания Facebook отменила ограничения для пользователей соцсети в Австралии, из-за которых люди не могли видеть новости и делиться ими.