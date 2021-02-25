Киевский райсуд Харькова обязал интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций в Украине заблокировать доступ к четырем Telegram-каналамм, которые СБУ подозревает в работе на спецслужбы России.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссияи осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации со ссылкой на решение суда от 23 февраля.

— Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов «Резидент», «Легитимный» и «Картель», «Сплетница» путем обязательства Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины... закрыть к ним доступ — до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК порядке, — говорится в сообщении.

Сообщается, постановление может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления.

Напомним, ранее в СБУ заявили о разоблачении масштабной агентурной сети, которая привлекала украинцев к созданию и администрированию Telegram-каналов, дестабилизирующих ситуацию в стране.