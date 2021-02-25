Австралия первой в мире приняла закон, направленный на то, чтобы заставить Google и Facebook платить изданием за публикацию их новостей на своих платформах.

Об этом сообщает BBC.

На прошлой неделе этот законопроект побудил соцсеть Facebook заблокировала весь новостной контент для австралийцев, но на этой неделе отменила свое решение после переговоров с правительством.

После переговоров был принят закон с новыми поправками, которые позволяют Facebook и Google не подпадать под действие документа. Несмотря на это, обе компании обязались платить некоторым крупным австралийским изданиям за их контент.

В частности, закон обязывает технологических гигантов заключать со СМИ соглашения об оплате за контент. При этом, если такие переговоры потерпят неудачу, против платформ могут быть поданы иски за использование контента.

Напомним, ранее компания Facebook отменила ограничения для пользователей соцсети в Австралии, из-за которых люди не могли видеть новости и делиться ими.