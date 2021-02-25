По состоянию на 10:00 25 февраля в Николаевской области зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех 41682 (+192) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1716 (8) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 220, всего выздоровели - 35119. Умерло всего от последствий COVID-19 - 779 за сутки - 5.
Напомним, в Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса — 8147 заражений. Наибольший суточный прирост в Ивано-Франковской и Житомирской областях.
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По состоянию на 10:00 25 февраля в Николаевской области зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех 41682 (+192) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1716 (8) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 220, всего выздоровели - 35119. Умерло всего от последствий COVID-19 - 779 за сутки - 5.
Напомним, в Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса — 8147 заражений. Наибольший суточный прирост в Ивано-Франковской и Житомирской областях.