По состоянию на 10:00 25 февраля в Николаевской области зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Из всех 41682 (+192) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев -27921 (+136)

Первомайск - 1375 (+4)

Южноукраинск - 1404 (+5);

Вознесенск - 1007 (1);

Очаков - 728 (+2)

Арбузинский район - 452;

Баштанский район - 596 (+3)

Березанский район - 521 (+2)

Братский район - 354;

Березнеговатский район - 259 (8);

Веселиновский район - 389 (+3)

Витовский район - 1531 (+11);

Вознесенский район - 348 (+2)

Врадиевский район - 320 (+5);

Еланецкий район - 187;

Доманевский район - 410 (+2)

Казанковский район - 457;

Кривоозерский район - 286;

Николаевский район - 572 (1);

Новобугский район - 370 (+2)

Новоодесский район - 910 (+1)

Очаковский район - 350 (+2)

Первомайский район - 486 (1);

Снигиревский район - 449 (1).

Заболевание COVID-19 установлен в 1716 (8) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 220, всего выздоровели - 35119. Умерло всего от последствий COVID-19 - 779 за сутки - 5.

Напомним, в Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса — 8147 заражений. Наибольший суточный прирост в Ивано-Франковской и Житомирской областях.