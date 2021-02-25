Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на сегодняшний день чиновники ищут в бюджете источники финансирования для того, чтобы городской центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью «Цветик-семицветик» работал на полную мощность, а не до обеда, как это происходит сейчас.

Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии Николаевского городского совета по вопросам прав человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики вчера, 24 февраля, - пишут НикВести.

Во время обсуждения вопроса о финансировании работы Центра предоставления социальных услуг, задачей которого является предоставление услуг по социальной реабилитации людей с инвалидностью старше 18 лет, глава фракции «Европейская Елена Киселева обратила внимание присутствующих на то, что городской центр «Цветик-семицветик» работает «вполсилы» из-за отсутствия должного финансирования.

– Почему, когда «Цветик-семицветик» не работает сегодня на всю мощность, а не работает он сегодня из-за нехватки денег николаевского городского бюджета, потому что он работает исключительно в одну смену днем. После 13:00 там все замирает из-за недостаточного финансирования на штатную численность, - сказала Елена Киселева.

Она обратилась к присутствовавшему на заседании комиссии Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с вопросом о том, возможно ли пересмотреть в бюджете отдельные статьи для финансирования этого центра и увеличить его финансирование.

На это Александр Сенкевич сообщил, что такая задача по поиску средств уже поставлено его заместителю Анатолию Петрову.

— Заместителю городского головы Анатолию Петрову поставлена задача разобраться с этой ситуацией для того, чтобы увеличить финансирование, чтобы принимать больше посетителей и увеличить время пребывания детей в этом центре. В ближайшее время эта информация поступит в бюджетную комиссию. Будут предложены направления финансирования, откуда взять деньги на этот объект, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что в 2016 году в Центре социальной реабилитации детей с инвалидностью «Цветик-семицветик» был проведен капитальный ремонт, и теперь он отвечает всем стандартам и требованиям, которые предъявляются к подобным учреждениям.