Для завершения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию относительно отношений между центральными и местными органами власти, а также принять законы о местных референдумах и по самоуправлению на местах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума «Украина 30», сообщает пресс-служба его Офиса.

– Наше движение продолжается, поскольку окончательно децентрализацию еще не завершено, и в этом году мы должны решить несколько очень важных, приоритетных задач. Первое — принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь идет о институт префектов и ликвидации местных администраций, - рассказал Зеленский и объяснил, что префекты будут контролировать, как в регионе соблюдается Конституция.

Второй важной задачей Зеленский назвал законы, которые учтут специфику самоуправления городских общин и дадут им возможности для развития.

– Третья задача — разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общества на деятельность местной власти и принятия ключевых решений именно на местах. Мы должны выйти на окончательную формулу управления на местном уровне: общины — решают, люди — влияют, и вместе с государством — контролируют, - подчеркнул президент.

По его словам, эти изменения обсуждали с лидерами местного самоуправления, украинскими учеными и экспертами в течение года. Они направлены на то, чтобы ряд вопросов на местах решали не чиновники из столицы, а непосредственно те люди, которые живут в том или ином регионе.

Зеленский напомнил, что уже ввели новую систему районов, упорядочили распределение полномочий между районами и общинами — общины получили средства, полномочия и ресурсы, в том числе земельные. В то же время центральная власть продолжает масштабную программу «Большая стройка» в каждой области.

Как известно, в 2019 году фракция «Слуга народа» предложила ликвидировать районы и создать префектуры.