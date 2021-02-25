В Нальчике суд запретил для распространения в России четыре архивных видео информационного агентства Associated Press о вооружённых конфликтах в Чечне, потому что они «пропагандируют жестокость».

Об этом пишет Радио Свобода.

Так, запрет наложили на видео, на котором запечатлены пленные российские военные в 1995 году. На записи пленённый командир отряда 22-й отдельной гвардейской бригады спецназа ГРУ майор Игорь Морозов говорит, что отношение к ним со стороны чеченских сепаратистов «просто удивительно». Ролик собрал уже два миллиона просмотров в YouTube.

«Пусть приезжают к нам как друзья, когда все кончится», – комментирует это начальник департамента государственной безопасности самопровозглашённой Ичкерии Абу Мовсаев. Он позднее принял участие в захвате заложников в Будённовске и был убит в 2000 году.

В другом видео показан быт и бои в Аргуне, Грозном и Шали в январе 1995 во время наступления федеральных войск на столицу Чечни. Ещё один ролик показывает вход российской армии в Грозненский район. В другом видео – Грозный в 2000 году, в котором появляется бывший полевой командир Хизир Хачукаев, позднее амнистированный российскими властями. Это видео уже недоступно на территории России, на YouTube его посмотрели более миллиона пользователей.

В решениях суда говорится, что видеоролики «способствуют совершению противоправных действий», могут повлечь «негативные социальные, экономические и другие последствия» и нарушают «право граждан на гарантированную Конституцией жизнь в правовом государстве».

В январе сообщалось, что в Швеции осудили двух россиян за попытку убийства чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, выступающего с критикой лидера Чечни Рамзана Кадырова.