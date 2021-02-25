Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» заявил, что его проект «систематически пытаются втянуть в политизированные скандалы и делают мишенью информационных атак». Так в центре отреагировали на «русское финансирования».

Об этом центр ответил на запрос Радио Свобода.

– Факт, которым манипулируют оппоненты фонда — якобы российское происхождение финансирования проекта, поскольку среди доноров проекта есть два «русских» бизнесмена Михаил Фридман и Герман Хан. На самом деле, Михаил Фридман и Герман Хан — евреи, родившиеся и выросшие в Украине (во Львове и Киеве), и чьи родственники погибли во время Холокоста в Бабьем Яру. Это бизнесмены, у которых есть большой бизнес и культурные проекты в Украине и платят налоги они в Украине, - заявили в Мемориальном центре.

Там добавили, что доля финансирования Фридмана и Хана в проект составляет менее 50%. Более половины финансирования поступает из Украины и США от бизнесмена Виктора Пинчука, украинского спортсмена Владимира Кличко, харьковского бизнесмена Павла Фукса и президента Всемирного еврейского конгресса, бизнесмена и американского политика Рональда Лаудера.

– Соотношение взносов со стороны граждан Украины, России и Израиля и США (эти две страны вместе) составляют 50%/49%/1%, - говорится в ответе на запрос.

В центре отметили, что запланированное на апрель открытия синагоги не противоречит ни христианской, ни иудейские вере, ни украинским законам — историк Виталий Нахманович заявлял, что синагогу собрались строить на месте Кирилловского православного кладбища. Однако в «Бабьем Яру» отмечают, что как такового Кирилловского кладбища нет с 1929 года.

Напомним, цифровой архив Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» пополнился 300 тысячами новых документов прошлого столетия.