Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что замысел оторвать себе украинский Крым у руководства Российской Федерации родился еще задолго до 2014 года, и сомнений по этому поводу теперь уже нет ни у кого.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

— В том, что замысел отрезать Крым в голове у россиян родился задолго до 2014 года, сомнений теперь нет ни у кого. Тогда же, в конце зимы четырнадцатого у нас была надежда. Мы хотели верить, что в Крыму подняла голову только местная пятая колонна. Что Москва ее подстрекает, но не решится на прямое военное вмешательство. Что путем диалога с местной крымской элитой удастся взять под контроль, — отметил Петр Порошенко.

Он вспомнил, что в уже заблокированном российскими спецназовцами аэропорту Симферополя его впервые в жизни назвали бандеровцем.

— Так я получил это почетное звание, которым россияне величали меня на протяжении всего моего президентства. Выбраться из аэропорта, окруженного вооруженными российскими спецслужащего, удалось по двум причинам. Во-первых, хорошо сгруппировался благодаря спортивным навыкам. Во-вторых, ангелами-хранителями оказались журналисты собравшиеся в аэропорту, — вспоминил политик.

Он добавил, что в Верховную Раду Крыма я шел с предложением создать совместную рабочую группу Верховной Рады Украины и Верховной Рады Крыма и вместе восстановить спокойствие на полуострове.

— В нескольких коротких выступлениях, в том числе и перед агрессивной толпой, я непременно подчеркивал, что Крым — это Украина, и никак иначе. Впрочем, зайти в пустой Верховной Рады (потому что в действительности никаких! Голосований там не происходило) я так и не смог. Ее уже окружили зеленые человечки с дулами автоматов, торчащие из-под одежды, и выразительным русским акцентом — то московским, то рязанским, то нижегородским, — сказал он.

Он добавил, что теперь ему ясно, что в той ситуации альтернативы применению силы не было.

— Но именно сил и не хватало. Армию постоянно сокращали с 1991 года. А за четыре года президентства Януковича русский агентура окончательно добила оборону. От Вооруженных Сил оставили только название. Что могли — распродали, не смогли выторговать — раскурочили и раскомплектовали. Шины спустили, баки осушили, технику вывели из строя людей сократили и деморализовали. Это должны знать все, в том числе и актеры, которые трагической для Украины весной 2014 снимались в российской комедии и твердили, что мы один народ, а теперь смешно топают ножкой, кто сдал Крым, — отметил Петр Порошенко.

По его словам, понадобились годы, чтобы восстановить армию. И нужны еще десятилетия, чтобы укрепить ее до уровня более или менее паритетного с российскими вооруженными силами. Для этого, по его мнению, Украине надо стать полноправным членом НАТО.