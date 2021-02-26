Бывший король Испании Хуан Карлос I уплатил в бюджет 4 миллиона евро за незадекларированные доходы.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает EL PAÍS со ссылкой на источники.

Платеж связан с недекларированием дохода на 8 миллионов евро, накопившийся за несколько лет.

Это уже второй платеж экс-монарха, связанный с недекларированием доходов. 9 декабря Хуан Карлос выплатил государству 678 тысяч 393 евро, что составляет эквивалент его налогового долга за 2016-2018 — во избежание дальнейшего преследования.

По источникам издания, теперь Хуан Карлос по собственной инициативе подал в налоговую декларацию о 8 миллионов евро — за полеты, предоставленные частной авиакомпанией через фонд Zagatka Foundation, владельцем которого является его дальний кузен Альваро де Орлеанс. Возможность пользоваться такими полетами считается неденежным доходом и за это тоже надо было платить налоги.

Zagatka Foundation по своим учредительными документами была создана для того, чтобы оказывать поддержку тогда еще королю — как признание за его вклад в становление демократии в Испании. Бенефициарами были также сын упомянутого де Орлеанса, собственно Хуан Карлос I, Фелипе VI и двое других.

Прошлым летом Zagatka Foundation изменила устав и изъяла Хуана Карлоса I и его трех детей из бенефициаров. Теперь уставная цель фонда — предоставлять финансовую помощь семье основателя.

— Я заплатил за много полетов короля, но я не его представитель, — заявлял ранее Альваро де Орлеанс.

По его словам, он делал это для того, чтобы защищать частную жизнь экс-монарха и продолжить семейную традицию де Орлеанса поддерживать испанских монархов.

Законодательство предусматривает, что наказания за неуплату налогов можно избежать, если нарушитель выплатит сумму до того, как против него начнут процедуру.

Прокуратура Верховного суда все еще определяет, все ли правильно с юридической точки зрения с первым платежом Хуана Карлоса — налоговым долгом за незадекларированные денежные подарки от испанского бизнесмена.

Вообще против экс-монарха ведут три расследования. Первое касается подозрения в коррупции в связи с контрактом испанского консорциума на строительство скоростной железной дороги в Мекку, второе — скрытое получение средств от испанского бизнесмена, третье — якобы связи с компаниями в налоговых гаванях. Летом этого года король без объяснений покинул страну и до сих пор находится в Объединенных Арабских Эмиратах.