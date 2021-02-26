Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность подписания мирного договора с Арменией. Это может произойти, если Армения выступит за укрепление контактов с Азербайджаном.

Об этом Алиев заявил во время пресс-конференции 26 февраля, пишет РБК-Украина.

По его словам, все будет зависеть от «правильной оценки современной реальности» руководством Армении.

— Если с армянской стороны будет такой же подход, то мы будем выстраивать отношения в плане дальнейшего укрепления контактов, и, конечно же, если всё пойдет именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписание мирного договора, - сказал Ильхам Алиев.

Также он рекомендовал армянской стороне не «темнить и пытаться обмануть».

Напомним, 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России завершили войну в Нагорном Карабахе, которая длилась с 27 сентября.

Азербайджан получил в боях 40% территории, включая город Шуша (Шуши), сделав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) анклавом. Согласно договору, Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.