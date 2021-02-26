Николаевский окружной административный суд запретил базе отдыха «Лаванда» заниматься работами повышенной опасности и эксплуатировать оборудование и механизмы, несущие значительную угрозу.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Николаевской области.
18 февраля 2021 года Николаевский окружной административный суд принял решение ограничить турбазе «Лаванда», расположенной в Луговом, эксплуатацию индивидуальной газобаллонной установки, хранение баллонов с пропан-бутаном, использование оборудования электростанций и электросетей,также было запрещено электрооборудование напряжением выше 1000В.
Суд принял решение после проверки турбазы Управлением Гоструда в июне 2020, в ходе которой был выявлен ряд нарушений техники безопасности и нормативно-правовых актов по охране труда. Среди них нарушений зафиксировали, что на базе совершались работы повышенной опасности без дозволительных документов.
Поводом для наложенного на турбазу запрета стала часть 1 статьи 246 Хозяйственного кодекса Украины. Она регламентирует, что осуществление любой деятельности, которая угрожает жизни и здоровью людей или представляет повышенную опасность для окружающей среды, запрещается.
Ранее НикВести сообщали, что в Николаеве спасатели провели инструктажи со священнослужителями и прихожанами о правилах пожарной безопасности во время рождественских служб.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Николаевский окружной административный суд запретил базе отдыха «Лаванда» заниматься работами повышенной опасности и эксплуатировать оборудование и механизмы, несущие значительную угрозу.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Николаевской области.
18 февраля 2021 года Николаевский окружной административный суд принял решение ограничить турбазе «Лаванда», расположенной в Луговом, эксплуатацию индивидуальной газобаллонной установки, хранение баллонов с пропан-бутаном, использование оборудования электростанций и электросетей,также было запрещено электрооборудование напряжением выше 1000В.
Суд принял решение после проверки турбазы Управлением Гоструда в июне 2020, в ходе которой был выявлен ряд нарушений техники безопасности и нормативно-правовых актов по охране труда. Среди них нарушений зафиксировали, что на базе совершались работы повышенной опасности без дозволительных документов.
Поводом для наложенного на турбазу запрета стала часть 1 статьи 246 Хозяйственного кодекса Украины. Она регламентирует, что осуществление любой деятельности, которая угрожает жизни и здоровью людей или представляет повышенную опасность для окружающей среды, запрещается.
Ранее НикВести сообщали, что в Николаеве спасатели провели инструктажи со священнослужителями и прихожанами о правилах пожарной безопасности во время рождественских служб.