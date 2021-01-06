В Николаеве спасатели провели инструктажи со священнослужителями и прихожанами о правилах пожарной безопасности во время рождественских служб.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В ходе беседы представители ГСЧС разъяснили важность поддержания огнетушителей в рабочем состоянии и на видном месте, содержания электросети в рабочем состоянии. Спасатели подчеркнули, что эвакуационные выходы не должны быть завалены, чтобы посетители храма всегда имели возможность выбраться из помещения.

Особенное внимание спасатели сосредоточили на Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где провели мастер-класс по эксплуатации огнетушителей.

Кроме того, специалисты отметили о необходимости обеспечить дистанцию между прихожанами при зажигании свечей во время богослужения.

«Уважаемые граждане, будьте аккуратными и ответственными при использовании свечей в храме, следите за пламенем собственной свечи, чтобы не навредить людям, которые находятся рядом, обязательно следите за детьми и не разрешайте им забавляться с огнем», - информирует служба.

Напомним, ночью в понедельник, 4 января, во Врадиевке Николаевской области во дворе частного дома произошел пожар легкового автомобиля Opel Vectra.