По меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков погибли в результате авиаудара США по объектам в Сирии, принадлежащих военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.
Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, американская авиация ударила по объектах на границе с Ираком, через которые переправляли бойцов на территорию страны. Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточнялись.
Отмечается, что США задействовали для ударов истребитель F-15. Атака против боевиков была утверждена президентом Джо Байденом.
Напомним, американские военные нанесли авиаудар в Сирии по объектам, принадлежащим военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.
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По меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков погибли в результате авиаудара США по объектам в Сирии, принадлежащих военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.
Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, американская авиация ударила по объектах на границе с Ираком, через которые переправляли бойцов на территорию страны. Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточнялись.
Отмечается, что США задействовали для ударов истребитель F-15. Атака против боевиков была утверждена президентом Джо Байденом.
Напомним, американские военные нанесли авиаудар в Сирии по объектам, принадлежащим военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.