41% россиян не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ после 2024 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центр.

Это самый высокий показатель с 2014 года. Противники пребывания Владимира Путина на президентском посту после 2024 года чаще всего указывают на слишком долгий период правления, необходимость смены власти, социальные проблемы и его возраст.

Отмечается, что если Путин будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, 53% будут голосовать за другого кандидата на выборах. 30% не собираются приходить на выборы. 7% настроены на протестные акции, а 5% — поедут из страны.

В то же время, 48% хотели бы, чтобы Владимир Путин был президентом после 2024 года. Одной из самых частых причин, как отмечается, является «признание его заслуг перед страной, признание личных достоинств и хорошая внешняя политика».

Среди молодежи (18-24 года), однако, 57% не хотели бы видеть Путина как президента после 2024 года, хотели бы — 31%. Для возрастной группы 55 лет — 31% и 59% соответственно.

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.