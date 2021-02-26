Пятый президент Украины Петр Порошенко по просьбе медиков привез в больницы Яремче и Надворной кислородные концентраторы.

Как отмечают врачи, Ивано-Франковская область сейчас является центром новой вспышки коронавирусной болезни, поэтому кислородное оборудование крайне необходимо, пишет пресс-служба политика.

– Концентраторы мощные, современные, 10-литровые на 2 кровати, на 2 пациента. Я думаю, что сейчас это очень важное дело. Мы сегодня собственные средства вкладываем для того, чтобы эти маленькие коробочки вашими усилиями, героическим трудом спасут жизни людей, - сказал Петр Порошенко во время встречи с медперсоналом больницы.

Пятый президент отметил, что ситуация с коронавирусом на Прикарпатье тревожная, и, к сожалению, власть не сделала выводов из предыдущих волн коронавируса, потратив деньги из специального фонда не на оборудование больниц или доплаты медикам, а на коррупционные сделки.

– В больницах на Прикарпатье нет свободных коек, оборудованных кислородом. Еще в прошлом году мы могли каждую больницу оборудовать кислородной станцией. Была бы другая ситуация, если бы была мощная кислородная станция. Не возить баллоны, а для того, чтобы каждая кровать была оборудована. Это не стоит больших денег. Просто не воруйте и передайте сейчас, когда все нужно, в больницы, - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что нардепы в Раде инициировали создание ковидного фонда – собрали 70 миллиардов, отрывали от образования, культуры, науки для того, чтобы обеспечить врачей и медицинскую отрасль всем необходимым

– Мы приняли решение, что мы не оставим людей один на один с этими проблемами. Мы очень благодарны директору Александру Соколюку медицинскому персоналу Яремчанской городской центральной больницы, которые ежедневно борются за жизнь украинцев. Эта больница является опорной, поэтому «Фонд Порошенко» уже передавал сюда кислородный концентратор. Сегодня мы привезли еще одну партию концентраторов. Мы также берем на себя обязательства первые полгода помогать вспомогательными материалами, - подчеркнул Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.