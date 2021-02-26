Соотношение общего объема государственного долга к ВВП Украины в конце 2020 года составляет 56,8%, в то же время на конец 2019 года показатель составлял 44,3%.

Об этом сообщает Минфин в Правительственном курьере, пишет Экономическая правда.

В Минфине напомнили, что дефицит госбюджета в 2020 году был запланирован на уровне 298,4 млрд грн в связи с началом пандемии коронавируса. Фактические показатели на конец года показали, что бюджет за этот год выполнен с дефицитом в сумме 217,1 млрд гривен.

– Основным источником получения финансовых ресурсов, необходимых для покрытия дефицита государственного бюджета в 2020 году, служили государственные внутренние и внешние заимствования, - комментируют в ведомстве.

В целом в 2020 году государственных заимствований было осуществлено на сумму 639,6 млрд гривен.

Из них внутренних заимствований - 389,2 млрд грн (в том числе от продажи ОВГЗ - 382,4 млрд грн), а также выпуск ОВГЗ на 6,8 млрд гривен. для увеличения уставного капитала акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк».

Напомним, Всемирный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2011 года с 4% (декабрьский прогноз) до 4,5% и ухудшил прогноз инфляции до 11,4% (декабрьский прогноз - 10,7%).