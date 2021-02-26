Президент США Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают оккупацию Крыма и будут вместе с Украиной противостоять России.

Об этом говорится в заявлении Белого дома от 26 февраля — в этот день в 2014 году в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

– Сегодня семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда вторглась в Крым. Соединенные Штаты поддерживают Украину и ее союзников с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина, - заявил Джо Байден.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Оксану Маркарову на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США.