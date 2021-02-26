|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|06:37
|Заход солнца:
|17:32
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|06:48
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+4 C°
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают оккупацию Крыма и будут вместе с Украиной противостоять России.
Об этом говорится в заявлении Белого дома от 26 февраля — в этот день в 2014 году в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.
– Сегодня семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда вторглась в Крым. Соединенные Штаты поддерживают Украину и ее союзников с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина, - заявил Джо Байден.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Оксану Маркарову на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают оккупацию Крыма и будут вместе с Украиной противостоять России.
Об этом говорится в заявлении Белого дома от 26 февраля — в этот день в 2014 году в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.
– Сегодня семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда вторглась в Крым. Соединенные Штаты поддерживают Украину и ее союзников с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина, - заявил Джо Байден.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Оксану Маркарову на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США.