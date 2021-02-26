Переговоры по обмену пленными с Россией сейчас заморожены. И Украина не может повлиять на продвижение процесса.

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью Крым.Реалии.

Она отметила, что дальнейнейшее согласование обмена пленных возможно только, если Россия захочет этого. А РФ привязывает этот процесс к выполнению Минских соглашений.

– Россия связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу каких-либо обменов. Безусловно, президент Украины, Офис президента, Резников на всех площадках добиваются возвращения наших граждан. Но, к сожалению, возвращение наших граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от моей работы и работы Москальковой, а зависит только от воли Путина, - сказала Денисова.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова подчеркнула, что доступ украинского и российского омбудсменов к находящимся в заключении соотечественникам должен происходить синхронно и на принципах взаимности.