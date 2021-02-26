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Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина», за вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.
Об этом пишет ZN.ua.
Всего в розыск объявлены 13 человек - их обвиняют в сговоре с целью вмешательства в политическую систему США. Федеральное бюро объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая поможет арестовать Пригожина.
— Эти люди участвовали в заговоре с целью вмешательства в политическую систему США, включая президентскими выборами 2016 года. 16 февраля 2018 Окружным судом округа Колумбия были изданы федеральные ордера на арест этих лиц, — говорится на сайте ФБР.
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина», за вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.
Об этом пишет ZN.ua.
Всего в розыск объявлены 13 человек - их обвиняют в сговоре с целью вмешательства в политическую систему США. Федеральное бюро объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая поможет арестовать Пригожина.
— Эти люди участвовали в заговоре с целью вмешательства в политическую систему США, включая президентскими выборами 2016 года. 16 февраля 2018 Окружным судом округа Колумбия были изданы федеральные ордера на арест этих лиц, — говорится на сайте ФБР.
Ранее компания Twitter заблокировала около 100 аккаунтов, связанных с Россией.