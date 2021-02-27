За прошедшие сутки в странах Европы зарегистрировано почти 200 тысяч случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает сайт Worldometers.

В мире за последние сутки подтверждено 404 256 новых случаев заражения коронавируса, в частности 159 992 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Италия и Чехия. Украина сейчас на 9-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 16-м месте.

Сейчас всего в мире диагностировано 113 миллионов случаев заражения коронавирусом, 88 миллионов больных уже вылечились. Подтверждено 2 503 440 смерти от COVID-19. Продолжают бороться с болезнью более 21 миллионов человек.

Напомним, на утро 27 февраля выявлено еще более 8 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом госпитализировано за сутки 2 800 пациентов.