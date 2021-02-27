В Министерстве здравоохранения рассказали, что после вакцинации от коронавируса у людей возможны повышение температуры и покраснение в месте укола.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала «Украина 24», пишет Бабель.

Он отметил, что в случае появления побочных реакций следует сразу обращаться к семейному врачу. В то же время в Минздраве пообещали публично рассказывать обо всех подобных случаях.

– Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие в результате иммунизации. Мы будем сообщать обо всех неблагоприятных событиях, которые возникают, - сказал Ляшко.

Напомним, на утро 27 февраля выявлено еще более 8 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом госпитализировано за сутки 2 800 пациентов.