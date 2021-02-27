По состоянию на 10:00 27 февраля в Николаевской области зарегистрирован 221 новый случай COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.
Из всех 42053 (+221) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1732 (+9) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 319, всего выздоровели - 35508. Умерло всего от последствий COVID-19 - 784 за сутки - 2.
Напомним, на утро 27 февраля выявлено еще более 8 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом госпитализировано за сутки 2 800 пациентов.
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По состоянию на 10:00 27 февраля в Николаевской области зарегистрирован 221 новый случай COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.
Из всех 42053 (+221) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1732 (+9) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 319, всего выздоровели - 35508. Умерло всего от последствий COVID-19 - 784 за сутки - 2.
Напомним, на утро 27 февраля выявлено еще более 8 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом госпитализировано за сутки 2 800 пациентов.