По состоянию на 10:00 27 февраля в Николаевской области зарегистрирован 221 новый случай COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.

Из всех 42053 (+221) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев -28133 (+136)

Первомайск - 1386;

Южноукраинск - 1408 (+3)

Вознесенск - 1022 (1);

Очаков - 743 (8);

Арбузинский район - 477 (+25)

Баштанский район - 597;

Березанский район - 526 (+2)

Братский район - 357 (+2)

Березнеговатский район - 259;

Веселиновский район - 400 (+3)

Витовский район - 1544 (+11);

Вознесенский район - 355 (+6);

Врадиевский район - 320;

Еланецкий район - 189 (+2)

Доманевский район - 428;

Казанковский район - 457;

Кривоозерский район - 286;

Николаевский район - 578 (+5);

Новобугский район - 373 (+3)

Новоодесский район - 917 (+3)

Очаковский район - 354 (+4)

Первомайский район - 488;

Снигиревский район - 456 (7).

Заболевание COVID-19 установлено в 1732 (+9) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 319, всего выздоровели - 35508. Умерло всего от последствий COVID-19 - 784 за сутки - 2.

Напомним, на утро 27 февраля выявлено еще более 8 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом госпитализировано за сутки 2 800 пациентов.