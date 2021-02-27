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В Москве проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Он был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений
В возложении цветов на Большом Москворецком мосту учавствовали посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а так же временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.
Напомним, что в 2020 году в Праге появилась площадь Бориса Немцова — на ней находится посольство РФ.
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В Москве проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Он был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений
В возложении цветов на Большом Москворецком мосту учавствовали посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а так же временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.
Напомним, что в 2020 году в Праге появилась площадь Бориса Немцова — на ней находится посольство РФ.