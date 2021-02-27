Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне «B». Прогноз по рейтингу остается «стабильным».
Об этом говорится в сообщении агентства.
Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги Украины отражают надежную основу макроэкономической политики, которая поддерживает относительно высокую степень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом.
В то же время Fitch напоминает о слабых показателях корпоративного управления, высокой степени законодательного и судебного риска для реализации политики и низкой внешней ликвидности по сравнению с большими требованиями по обслуживанию суверенного внешнего долга.
Стабильный прогноз отражает ожидания постепенной бюджетной консолидации и продолжения макроэкономической политики, которая помогла сохранить общую стабильность во внешних финансах во время прошлогоднего шока, говорится в сообщении.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне B со стабильным прогнозом.
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне «B». Прогноз по рейтингу остается «стабильным».
Об этом говорится в сообщении агентства.
Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги Украины отражают надежную основу макроэкономической политики, которая поддерживает относительно высокую степень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом.
В то же время Fitch напоминает о слабых показателях корпоративного управления, высокой степени законодательного и судебного риска для реализации политики и низкой внешней ликвидности по сравнению с большими требованиями по обслуживанию суверенного внешнего долга.
Стабильный прогноз отражает ожидания постепенной бюджетной консолидации и продолжения макроэкономической политики, которая помогла сохранить общую стабильность во внешних финансах во время прошлогоднего шока, говорится в сообщении.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне B со стабильным прогнозом.