Более 700 военнослужащих из шести стран НАТО примут участие в многонациональных учениях «Посейдон 21». Они пройдут на берегу Черного моря под командованием ВМС Румынии.
Об этом сообщает Радио Румынии.
Во время учений 13 военных кораблей, девять самолетов, грузовик с пиротехническим оборудованием и подводный робот будут использоваться на море, на суше и в воздухе.
Официальное открытие учений состоялось 27 февраля в порту Констанца. Они продлятся до конца следующей недели.
Командование флота в Констанце возглавит запланированные учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе, в которых будут участвовать объединены силы и средства из Болгарии, Франции, Греции, Испании, Соединенных Штатов Америки, Турции и Румынии.
Сценарий учений включает совместные последовательности действий по борьбе с подводными угрозами, в которых отрабатываются оперативные процедуры НАТО по выявлению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств, последовательность действий для борьбы с авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника, а также маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.
Напомним, командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом. Военные будут отрабатывать отражение атак с воздуха и моря (морского побережья) на фоне военных маневров войск России, которые также запланированы на март.
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Более 700 военнослужащих из шести стран НАТО примут участие в многонациональных учениях «Посейдон 21». Они пройдут на берегу Черного моря под командованием ВМС Румынии.
Об этом сообщает Радио Румынии.
Во время учений 13 военных кораблей, девять самолетов, грузовик с пиротехническим оборудованием и подводный робот будут использоваться на море, на суше и в воздухе.
Официальное открытие учений состоялось 27 февраля в порту Констанца. Они продлятся до конца следующей недели.
Командование флота в Констанце возглавит запланированные учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе, в которых будут участвовать объединены силы и средства из Болгарии, Франции, Греции, Испании, Соединенных Штатов Америки, Турции и Румынии.
Сценарий учений включает совместные последовательности действий по борьбе с подводными угрозами, в которых отрабатываются оперативные процедуры НАТО по выявлению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств, последовательность действий для борьбы с авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника, а также маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.
Напомним, командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом. Военные будут отрабатывать отражение атак с воздуха и моря (морского побережья) на фоне военных маневров войск России, которые также запланированы на март.