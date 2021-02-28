Украинская власть работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите Крымской платформы. Он запланирован на 23 августа в Киеве.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Крым.Реалии.

По его словам, есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите.

– Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23 числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать, - сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.

Он также отметил, что считает создание Крымской платформы существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.

Напомним, Президент США Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают оккупацию Крыма и будут вместе с Украиной противостоять России.