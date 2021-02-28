Баннер с изображением оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым и надписью «Краденое» разместили напротив Генерального консульства РФ в Харькове.

Об этом сообщает Суспільне.

Изображение разместили на перекрестке улиц Максимилиановской, где расположено консульство, и Политехнической, за забором университета «ХПИ». Справа на баннере – эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.

Летом 2020 года на доме у российского консульства в Харькове появился мурал с символикой контрразведки. На нем изображен казак, который побеждает змея и надпись: «Помним – побеждаем».

Ко Дню крымского сопротивления российской оккупации у посольства РФ в Киеве СБУ разместили баннеры с надписью: «Крым – это Украина».

Рекламные щиты с аналогичным содержанием на днях появились и на центральной улице Харькова – Сумской.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают оккупацию Крыма и будут вместе с Украиной противостоять России.