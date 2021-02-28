Президент Доминиканской республики Луис Абинадер анонсировал строительство стены на границе с Гаити с целью борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью.
Об этом сообщает BBC, передает Укринформ.
Работы по сооружению стены начнутся позже, в этом году.
— В течение двух лет мы хотим положить конец серьезным проблемам с нелегальной иммиграцией, незаконным оборотом наркотиков и перемещением похищенных транспортных средств, - сказал Луис Абинадер.
Стена будет включать двойную ограду с датчиками движения, инфракрасными системами и камерами для распознавания лица.
Ранее Доминиканская Республика уже построила несколько участков ограждения вдоль границы с Гаити. Согласно приблизительным подсчетам, в стране проживает около 500 тысяч мигрантов из Гаити — многие из них находятся в стране нелегально.
Напомним, Министр социальной политики Гаити Эммануэль Кантав умер вследствие коронавируса COVID-19.
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Президент Доминиканской республики Луис Абинадер анонсировал строительство стены на границе с Гаити с целью борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью.
Об этом сообщает BBC, передает Укринформ.
Работы по сооружению стены начнутся позже, в этом году.
— В течение двух лет мы хотим положить конец серьезным проблемам с нелегальной иммиграцией, незаконным оборотом наркотиков и перемещением похищенных транспортных средств, - сказал Луис Абинадер.
Стена будет включать двойную ограду с датчиками движения, инфракрасными системами и камерами для распознавания лица.
Ранее Доминиканская Республика уже построила несколько участков ограждения вдоль границы с Гаити. Согласно приблизительным подсчетам, в стране проживает около 500 тысяч мигрантов из Гаити — многие из них находятся в стране нелегально.
Напомним, Министр социальной политики Гаити Эммануэль Кантав умер вследствие коронавируса COVID-19.