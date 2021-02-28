Президент Доминиканской республики Луис Абинадер анонсировал строительство стены на границе с Гаити с целью борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью.

Об этом сообщает BBC, передает Укринформ.

Работы по сооружению стены начнутся позже, в этом году.

— В течение двух лет мы хотим положить конец серьезным проблемам с нелегальной иммиграцией, незаконным оборотом наркотиков и перемещением похищенных транспортных средств, - сказал Луис Абинадер.

Стена будет включать двойную ограду с датчиками движения, инфракрасными системами и камерами для распознавания лица.

Ранее Доминиканская Республика уже построила несколько участков ограждения вдоль границы с Гаити. Согласно приблизительным подсчетам, в стране проживает около 500 тысяч мигрантов из Гаити — многие из них находятся в стране нелегально.

Напомним, Министр социальной политики Гаити Эммануэль Кантав умер вследствие коронавируса COVID-19.