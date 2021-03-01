Украинские активисты 28 февраля с административной границы Херсонской области запустили в сторону аннексированного Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан.

Об этом пишут Крым.Реалии.

Отмечается, что акция посвящена Дню сопротивления оккупации Крыма и города Севастополя (26 февраля).

Один из координаторов акции, Исмаил Рамазанов, рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в «Крымском доме» в Киеве. Все желающие приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают жить на территории полуострова.

— Ко мне обращались из Турции и Латвии представители нашей диаспоры для того, чтобы от них тоже были подписи на этом флаге. Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма и за освобождение всех политзаключенных», — отметил Исмаил Рамазанов.

Он также уточнил, что на флаге свои обращения написали и руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Во вторник, 23 февраля, флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщение и народные депутаты. Размер флага — 20 на 6 метров, сшила его переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлёва. Его запустили в Крым на воздушных шарах из Каланчака.

Издание также указывает, что один из последних запусков 20-метрового флага из Херсонской области в Крым был в декабре 2020 года. Акция была посвящена Дню Вооруженных сил Украины.

Напомним, напротив Генерального консульства РФ в Харькове разместили баннер с изображением оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым и надписью «Краденое».