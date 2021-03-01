В воскресенье, 28 февраля, в пункте пропуска «Ягодин» задержали грузовик с валютой и золотом.
Об этом пишет пресс-служба Гостаможслужбы Украины.
Как сообщается, «Ягодин» - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. Он расположен в Любомльском районе Волынской области возле села Старовойтово.
— Только что на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни Гостаможслужбы представители ГБР в сотрудничестве с другими правоохранительными органами задержали грузовое транспортное средство, которое пыталось перевезти в Евросоюз большое количество валюты, золота других материальных ценностей, - говорится в сообщении.
В данный момент проводятся следственные действия.
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В воскресенье, 28 февраля, в пункте пропуска «Ягодин» задержали грузовик с валютой и золотом.
Об этом пишет пресс-служба Гостаможслужбы Украины.
Как сообщается, «Ягодин» - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. Он расположен в Любомльском районе Волынской области возле села Старовойтово.
— Только что на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни Гостаможслужбы представители ГБР в сотрудничестве с другими правоохранительными органами задержали грузовое транспортное средство, которое пыталось перевезти в Евросоюз большое количество валюты, золота других материальных ценностей, - говорится в сообщении.
В данный момент проводятся следственные действия.
Ранее на границе с Польшей задержали больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами.