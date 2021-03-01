С 2018 по 2020 год наибольшее количество средств на ремонт дорог, направленные Николаевским облсоветом, получили громады Вознесенского объединенного района, меньше всего — Первомайского.

Такие данные представил народный депутат Максим Дырдин на сессии Первомайского городского совета, передают НикВести.

Согласно подсчетам, за три года (2018-2020) громады объединенного Вознесенского района получили 309 миллионов гривен, а это 20,10% от всех средств, которые направлял облсовет на ремонт дорог.

Отметим, что в него сейчас входят территориальные громады: Братского поселкового, Бугского сельского, Веселиновского поселкового, Вознесенского городского, Доманевского поселкового, Дорошовского сельского, Еланецкого поселкового, Мостовского сельского, Новомарьевского сельского, Александровского поселкового, Прибужановского сельского, Прибужского сельского, Южноукраинского городского советов.

Баштанский объединенный район получил 264 миллиона — 17,18% средств. В него входят территориальные громады: Баштанского городского, Березнеговатского поселкового, Вольнозапорожского сельского, Владимирского сельского, Гороховского сельского, Ингульского сельского, Казанковского поселкового, Новобугского городского, Привольненского сельского, Снигиревского городского, Софиевского сельского, Широковского поселкового советов.

На третьем месте Николаевский район. Он получил через управление инфраструктуры ОГА 255 миллионов — 16,59%. В него вошли территориальные громады: Березанского поселкового, Веснянского поселкового, Воскресенского поселкового, Галициновского сельского, Коблевского сельского, Константиновского сельского, Куцурубского сельского, Николаевского городского, Мешково-Погореловского сельского, Нечаянского сельского, Новоодесского городского, Ольшанского поселкового, Очаковского городского, Первомайского поселкового, Радсадовского поселкового, Степовского сельского, Сухоеланецкого сельского, Черноморского сельского, Шевченковского сельского советов.

Меньше всего средств направили в Первомайский район — 116,5 миллионов, это 7,58% от всей суммы. В Первомайский объединенный район входят громады Арбузинского поселкового, Благодатенского сельского, Врадиевского поселкового, Каменномостовского поселкового, Кривоозерского поселкового, Мигиевского сельского, Первомайского городского, Синюхинобродского сельского советов.

Отметим, что в 2018 году нынешний Вознесенский район получил почти 85 миллионов на ремонт дорог, в 2019-м — 149 миллионов, в 2020 — 75 миллионов.

Баштанский район в 2018 получил почти 43 миллиона, в 2019 — 17 миллионов, а уже в 2020 ему с лихвой компенсировали недостаток финансирования и направили почти 204 миллиона.

Николаевский район в 2018 получил 54 миллиона гривен, в 2019 — 78 миллионов, в 2020 — 122 миллиона.

В Первомайский район в 2018 году направляли почти 26 миллионов, в 2019 — 26, в 2020 — 116 миллионов.

Нардеп Максим Дырдин акцентировал внимание на том, что все годы предыдущей каденции областного совета Первомайский район получал меньше всего средств на ремонт дорог.

— Никто не пытался добиться этих денег для Первомайского района. К сожалению, практика показывает, что нужно «урвать» эти средства для того, чтобы Первомайский район их получил. Потому что по-другому распределение средств не происходит. К большому сожалению. Также было и в предыдущие годы каденции облсовета, — отметил он.

Также депутат добавил, что в Первомайском районе никто не занимался изготовлением проектной документации, необходимой для того, чтобы получить средства.

Напомним, что в ноябре 2019 года жители Первомайска заявили, что перекроют мост, если местные власти не отремонтируют улицу Готвальда, по которой еждневно ездят грузовики.

Позже мэр Первомайскай Людмила Дромашко прокомментировала жалобы местных жителей на плохие дороги в городе, отметив, что в бюджете на 2020 год было предусмотрено на текущий ремонт и содержание коммунальных дорог всего 1,4 миллиона гривен.

Также в феврале жители Первомайска возмущались тем, что асфальтное покрытие на улице Каменномостовской, которую ремонтировали осенью, пришло в негодность.

15 февраля первомайцы вышли на акцию против ненадлежащего состояния дорог в городе и бездействия власти. Также люди пожаловались, что для города не выделяются деньги на ремонт полотна.

В августе прошлого года город Первомайск Николаевской области получил 20 миллионов гривен из Дорожного фонда.