В Верховной Раде со вторника, 2 марта, введут в действие сенсорную кнопку для голосования и появятся дополнительные камеры наблюдения — это должно было бы сделать невозможным неперсональное голосование.
Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.
По его словам, на прошлой неделе завершили тестирование действия сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Мол, она «прошла проверку соответствующей организацией», и с этой пленарной недели, то есть со 2 марта, депутаты смогут использовать ее во время голосования.
В то же время он не уточнил, сколько стоила бюджету установка сенсорной кнопки и из какого фонда выделили деньги.
Спикер заверил, что сенсорная кнопка отвечает всем нормам, ее протестировал институт-разработчик. Он предоставил официальный акт о том, что эта система может использоваться.
Разумков подчеркивает, что теперь нет смысла привязывать карточки депутатов к их рабочему месту, как планировалось ранее, ведь сенсорная кнопка делает невозможным одновременное нажатие более чем с одного рабочего места.
Спикер Рады попросил коллег собраться завтра в 9:45 в сессионном зале для того, чтобы протестировать новую систему и в 10:00 начать заседание с новыми механизмами голосования.
В то же время Дмитрий Разумков отметил, что появление сенсорных кнопок не снимает с повестки дня вопрос дальнейшей модернизации системы, которая работает с 2008 года, и подчеркнул важность внедрять современные системы голосования.
Напомним, Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту неперсонального голосования народного депутата.
В Верховной Раде со вторника, 2 марта, введут в действие сенсорную кнопку для голосования и появятся дополнительные камеры наблюдения — это должно было бы сделать невозможным неперсональное голосование.
Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.
По его словам, на прошлой неделе завершили тестирование действия сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Мол, она «прошла проверку соответствующей организацией», и с этой пленарной недели, то есть со 2 марта, депутаты смогут использовать ее во время голосования.
В то же время он не уточнил, сколько стоила бюджету установка сенсорной кнопки и из какого фонда выделили деньги.
Спикер заверил, что сенсорная кнопка отвечает всем нормам, ее протестировал институт-разработчик. Он предоставил официальный акт о том, что эта система может использоваться.
Разумков подчеркивает, что теперь нет смысла привязывать карточки депутатов к их рабочему месту, как планировалось ранее, ведь сенсорная кнопка делает невозможным одновременное нажатие более чем с одного рабочего места.
Спикер Рады попросил коллег собраться завтра в 9:45 в сессионном зале для того, чтобы протестировать новую систему и в 10:00 начать заседание с новыми механизмами голосования.
В то же время Дмитрий Разумков отметил, что появление сенсорных кнопок не снимает с повестки дня вопрос дальнейшей модернизации системы, которая работает с 2008 года, и подчеркнул важность внедрять современные системы голосования.
Напомним, Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту неперсонального голосования народного депутата.