Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.

По его словам, на прошлой неделе завершили тестирование действия сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Мол, она «прошла проверку соответствующей организацией», и с этой пленарной недели, то есть со 2 марта, депутаты смогут использовать ее во время голосования.

В то же время он не уточнил, сколько стоила бюджету установка сенсорной кнопки и из какого фонда выделили деньги.

Спикер заверил, что сенсорная кнопка отвечает всем нормам, ее протестировал институт-разработчик. Он предоставил официальный акт о том, что эта система может использоваться.

Разумков подчеркивает, что теперь нет смысла привязывать карточки депутатов к их рабочему месту, как планировалось ранее, ведь сенсорная кнопка делает невозможным одновременное нажатие более чем с одного рабочего места.

Спикер Рады попросил коллег собраться завтра в 9:45 в сессионном зале для того, чтобы протестировать новую систему и в 10:00 начать заседание с новыми механизмами голосования.

В то же время Дмитрий Разумков отметил, что появление сенсорных кнопок не снимает с повестки дня вопрос дальнейшей модернизации системы, которая работает с 2008 года, и подчеркнул важность внедрять современные системы голосования.

Напомним, Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту неперсонального голосования народного депутата.