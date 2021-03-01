Анна Ременникова и Александр Сенкевич

Сегодня, 1 марта, депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиция» Анна Ременникова была официально представлена в должности главы администрации Ингульского района.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Представлял нового главу администрации мэр Николаева Александр Сенкевич. Мэр призвал Анну Ременникову совместно с подчиненными улучшить показатели работы администрации.

— Деятельность администрации требует системного подхода и налаживания организационных процессов. Следует опираться на лучший опыт и прислушиваться к специалистам, мобилизовать усилия и вместе с командой администрации улучшить все показатели, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр также отметил, что Ингульский район не находится на передовых позициях, как в плане исполнения бюджета, так и в вопросах санитарного состояния и благоустройства. Поэтому, по его словам, от Анны Ременниковой он ожидает эффективной работы в интересах общества и хороших результатов работы.

Напомним, Анна Ременникова задекларировала Range Rover, $200 тыс. и три квартиры.