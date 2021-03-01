Национальное агентство по предотвращению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Среди них партия «Слуга народа».
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«НАПК выявило признаки уголовных нарушений в отчетах таких 3 политических партий: «Конгресс украинских националистов» — ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ), «Блок Вилкула» Украинская перспектива» — ст. 159-1 УК, «Слуга народа» — ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК (в отчетах за два отчетных периода)», — говорится в сообщении.
Соответствующие материалы НАПК направит в Национальную полицию.
В связи с выявленными нарушениями приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа».
Напомним, в январе Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило финансирование партии «Голос», поскольку партия оплатила аренду офисов нескольких территориальных организаций за счет средств государственного финансирования.
Национальное агентство по предотвращению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Среди них партия «Слуга народа».
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«НАПК выявило признаки уголовных нарушений в отчетах таких 3 политических партий: «Конгресс украинских националистов» — ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ), «Блок Вилкула» Украинская перспектива» — ст. 159-1 УК, «Слуга народа» — ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК (в отчетах за два отчетных периода)», — говорится в сообщении.
Соответствующие материалы НАПК направит в Национальную полицию.
В связи с выявленными нарушениями приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа».
Напомним, в январе Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило финансирование партии «Голос», поскольку партия оплатила аренду офисов нескольких территориальных организаций за счет средств государственного финансирования.