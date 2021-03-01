Национальное агентство по предотвращению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Среди них партия «Слуга народа».

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«НАПК выявило признаки уголовных нарушений в отчетах таких 3 политических партий: «Конгресс украинских националистов» — ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ), «Блок Вилкула» Украинская перспектива» — ст. 159-1 УК, «Слуга народа» — ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК (в отчетах за два отчетных периода)», — говорится в сообщении.

Соответствующие материалы НАПК направит в Национальную полицию.

В связи с выявленными нарушениями приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа».