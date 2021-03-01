Президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора своему старшему сыну Виктору.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента РБ.
Также Александр Лукашенко подписал указы о присвоении очередных званий ряду офицеров.
Также, как пишет Белта, 26 февраля Виктор Лукашенко был избран президентом белорусского Национального олимпийского комитета. В связи с этим он покинул должность помощника президента.
Президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора своему старшему сыну Виктору.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента РБ.
Также Александр Лукашенко подписал указы о присвоении очередных званий ряду офицеров.
Также, как пишет Белта, 26 февраля Виктор Лукашенко был избран президентом белорусского Национального олимпийского комитета. В связи с этим он покинул должность помощника президента.