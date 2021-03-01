Члены депутатской комиссии по земельным вопросам Николаевского городского совета обратились к мэру Александру Сенкевичу с просьбой провести совещание с представителями зерновых терминалов работающих в морском порту по поводу расселения жителей домов по улице Заводской.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта, в ходе заседания данной комиссии, пишут НикВести.

Отметим, что жители домов по улице Заводской, 35, которые находятся в окружении ТЭЦ, железной дороги и зерновых терминалов обратились к депутатам с просьбой обратить внимание на их многолетние проблемы. Так, по их словам, из-за работы зерновых терминалов они вынуждены дышать пылью и постоянно страдать от шумов, которые создают предприятия.

— Когда приезжают проверять инспекция работу предприятий в порту никаких выбросов нет. Как только уедут, то пыль стоит столбом. В пятницу, субботу и воскресенье пыль стоит столбом, детям дышать нечем. Вечером нельзя выйти на улицу. Каждый день слышно гул. Мы живем, как в музыкальной шкатулке. Окружены со всех сторон, — заявила одна из жительниц дома по улице Заводской.

В свою очередь главный архитектор Николаева Андрей Цымбал подтвердил, что работа зерновых терминалов действительно ведется с нарушением экологических норм в отношении людей, пришедших на комиссию. Он также напомнил, что депутаты предыдущего созыва горсовета решили не согласовывать градостроительную документацию зерновым терминалам для расширения их мощностей, пока они не решат проблему с расселением людей.

— Проблема в том, что, когда строилась эта галерея к ее проекту не было никаких замечаний. Но когда ее построили, то оказалось, что своей работой она создает много шума, есть также большие выбросы пыли. Предприятия, которые работают в этом районе создают тяжелую экологическую ситуацию, — отметил Андрей Цымбал.

В свою очередь депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов от партии «Европейская солидарность» предложил коллегам обратится к мэру с просьбой провести совещание с представителями зерновых терминалов и пришедших на комиссию николаевцев, для решения вопроса об их расселении с данной территории.

— Если у нас мэр такой хозяйственник, если он понимает, что у нас дефицит бюджета, а эти предприятия (которые работают порту в районе улицы Заводской, 35, - прим.) платят налоги в городской бюджет… Конфликт, который на сегодняшний день есть, он делает невозможным их дальнейшее развитие, развития их хозяйственной деятельности. Поэтому мы, как по мне, имеем право обратиться к нему с просьбой провести комиссию, на которую он пригласит представителей портовиков, жителей улицы Заводской и полюбовно решить вопрос об их отселении, — заявил Сергей Танасов.

В свою очередь глава комиссии, депутат от партии «Слуга народа» Елена Нестеренко вынесла на рассмотрения депутатов предложение обратиться к городскому голову с просьбой провести заседание с участием николаевцев, депутатов и представителей зерновых терминалов, а также поддержать инициативу своего коллеги от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Сергея Щербакова о проведении проверки экологической обстановки в районе улицы Заводской соответствующим структурами.

— Давайте тогда обратимся к городскому голове с просьбой собрать совещание, на которое будут приглашены жители домов по улице Заводской, 35, предприятий, которые работают в этих окрестностях и на которые жалуются люди, а также несколько членов нашей комиссии. А также предлагаю поддержать нашего коллегу депутата Щербакова, который обратится в различные структуры для проверки соответствия работы предприятий на которые жалуются люди, на соответствие экологическим нормам, — предложила Елена Нестеренко.

В итоге все присутствующие члены комиссии единогласно поддержали ее предложение.

Напомним, что в феврале 2019 года жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.

Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.

Отметим, что дома по улице Заводской были построены портом и переданы городу в 1979 году.

Как известно, 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.

Мэр Александр Сенкевич планировал обсудить с руководством компании Posco International и украинской Orexim Group вопрос отселения жителей Николаева по улице Заводская, 35 из их домов в связи с расширением порта.

Также напомним, что в ноябре 2019 года сообщалось, что обновленный генеральный план города Николаева предусматривает переселение жителей домов по улице Заводской с предоставлением им экологически чистых участков.