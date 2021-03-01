Бывший главарь боевиков на Донбассе Игорь Безлер судится в России против журналистов-расследователей из Bellingcat. Он требует убрать упоминание себя в расследовании о крушении Boeing рейса MH17 в 2014 году.

Об этом сообщает Meduza.

Известно, что Безлер начал разбирательство осенью в 2020 году, подав иск в суде Санкт-Петербурга. Ему помогают три юриста.

В своем иске Безлер требует от Bellingcat опровергнуть публикации, в которых содержатся фрагменты переговоров боевиков в эпизоде со сбитым рейсом MH17 над Донбассом летом 2014 года, которые перехватила Служба безопасности Украины.

Журналисты в своих публикациях называют Безлера важным свидетелем катастрофы, при этом допуская, что его подчиненные могли ложно оповестить российских военных о рейсе, приняв его за военный украинский самолет.

Экс-главарь боевиков утверждает, что журналисты ложно поняли его телефонные переговоры и на основании этого определили его как лицо, причастное к крушению самолета.

В иске сказано, что упоминание его в публикациях является "порочащим" и требует удалить все 140 упоминаний в текстах о нем, а также выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей за "чрезвычайные нравственные страдания".

Bellingcat не собирается убирать упоминания Безлера из своих материалов. Адвокат организации в российском суде Саркис Дарбинян допускает, что ситуация может привести к блокировке сайта на территории России, поскольку такой механизм предусмотрен законодательством.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.