Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что никаких реальных несостыковок в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета нет.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Аваков отметил, что даже попросил сотрудников МВД сделать таблицу с ключевыми доказательствами обвинения и ключевыми контраргументами.

– Говорят, что рост не тот, потому что экспертизы нет. Экспертиза есть и рост тот, и этот вопрос там описан. Потом говорят, что, вы знаете, эта женщина ребенка встречала в аэропорту. Это тоже неправда... И таких вещей накопилось огромное количество. Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует, — сказал он.

По его словам, виновность Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь определит суд. Если их оправдают, то это будет означать, что обвинение ошиблось, и тогда будут применены соответствующие санкции.

В начале января стало известно, что еще в 2012 году секретные службы Беларуси по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.