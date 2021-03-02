Министр внутренних дел Арсен Аваков не имеет амбиций стать премьер-министром, а свою должность называет «несладкой» и «жареной сковородкой».

Об этом он сказал в интервью в программе «VIP с Натальей Мосийчук» на телеканале «1+1».

– А почему я должен иметь такие претензии (на премьерское кресло - прим)? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером 1 или номером 2? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номер 1. Вопрос о премьерстве – это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь. Я нахожусь в этом кресле очень долго – 7 лет. Это – жареная сковородка, это не счастье круглый год, это не сладкая ситуация, это не сладкие места. И здесь для меня, если я нахожу мотивацию находиться на этой позиции, для меня это ОК, - сказал глава МВД.

Арсен Аваков уточнил также, что президент Владимир Зеленский не предлагал ему должность премьер-министра.

Ранее Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал фразу «Аваков — черт», заявив, что, возможно, он даже ангел, который многое терпит.