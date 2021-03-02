Военная диктатура в Мьянме, предшествовавшая краткосрочной демократии, использовала для контроля грубые и дешевые методы — доносы, пытки и тому подобное. Генералы, которые возглавили государственный переворот в феврале этого года, имеют уже гораздо более продвинутые технологии: израильские шпионские беспилотники, европейское оборудование для взлома iPhone и американские программы для похищения данных.

Об этом пишет The New York Times.

В течение последних двух лет правительство Мьянмы скупал передовые технологии, которые помогли народу страны интегрироваться с миром после десятков лет изоляционистской диктатуры — в частности освоить интернет. Более специфические технологии были проданы правительству для модернизации правоохранительных органов.

Однако военные взяли власть так же быстро, как и отдали ее гражданскому правительству, а с ней получили в свое распоряжение богатый арсенал передовых шпионских и военных технологий. Этими технологиями воспользовались для подавления оппонентов переворота.

Издание получило в свое распоряжение сотни страниц бюджетных документов Мьянмы за два последних года, в которых говорится о расходе десятков миллионов долларов на технологии, способные следить за пользователями смартфонов и компьютеров, определять их местонахождение, подслушивать разговоры и тому подобное. Бумаги предоставили источники в бюджетном комитете парламента.

Документы подробно описывают компании и функционал их технологий, которые формально можно приобрести для борьбы с отмыванием средств и расследования киберпреступлений.

Развитие современного полицейского государства в Мьянме частично зависело от таких покровителей, как Россия и Китай, свободно продающих свои технологии диктатурам. Также она зависела от западных партнеров, которые видели в гибридном гражданско-военном режиме возможность построить современную рыночную демократию.

Согласно бюджетным данным, Мьянма приобрела технологии слежки у израильских, американских и европейских компаний, несмотря на запрет их правительств на продажу подобных вещей государству, чьи военные в 2017 году устроили геноцид народа рохинджа. Даже в странах, которые не блокируют такую торговлю, многие компании не сотрудничают с режимами, нарушающими права человека, однако Мьянма воспользовалась услугами посредников.

Также в распоряжении издания оказались документы военной диктатуры Мьянмы, в которых речь идет об установлении местонахождения критиков режима в соцсетях, что невозможно осуществить без специализированного зарубежного оборудования. Так, в бюджетных бумагах большую статью занимают технологии для взлома компьютеров и гаджетов.

Примечательно, что среди последних закупок Мьянмы — спецпрограммы MacQuisition для извлечения данных из компьютеров Apple, разработанные компанией BlackBag Technologies из США, недавно купленной израильской Cellebrite. Сейчас обе компании занимаются разработкой сложных инструментов для проникновения в заблокированные и зашифрованные гаджеты, извлечения из них данных и отслеживания их местонахождения.

Названия этих компаний фигурируют в судебных документах Мьянмы — в частности в деле против репортеров Reuters, освещавших геноцид рохинджа в 2018 году. С помощью технологий Cellebrite полиция выследила и арестовала их.

Еще одной изюминкой стало приобретение военными Мьянмы ограниченной серии бронемашин израильской компании Gaia Automotive Industries, которые увидели лишь во время переворота 1 февраля.

Напомним, в воскресенье, 28 февраля, полиция Мьянмы открыла огонь по демонстрантам, выступившим против власти военных, которые осуществили переворот в начале месяца.