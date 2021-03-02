Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко хочет, чтобы облгосадминистрация предоставила расчеты на содержание детского реабилитационного центра - санаториев «Дубки» и «Южный» для того, чтобы там начали проводить оздоровление детей.

Об этом шла речь сегодня, 2 марта, во время заседания комиссии Николаевского облсовета по вопросам социальной политики, — передает корреспондент НикВести.

Татьяна Демченко обратилась на комиссию относительно детских санаториев, которые не работают с 1 апреля 2020 года.

— Один-единственный период, когда не работал санаторий «Дубки», который создан в 1880 году, это период фашистской оккупации. А у нас 1 апреля будет год, как этот реабилитационный центр не работает. Так мы что, оккупанты? Мы фашисты?, - обратилась к коллегам Татьяна Демченко.

По ее словам, из бюджета выделяются деньги только на содержание и 2/3 зарплат оставшимся после сокращения сотрудникам.

— Деньги выделяются только на содержание и 2/3 минимальной зарплаты людей, которые там остались, потому что за последний год людей сокращено больше, чем 100 человек. Я предлагаю принять рекомендации следующего характера: Я предлагаю создать рабочую группу для изучения этого вопроса из числа депутатов профильной комиссии и других комиссий, если такие будут. Вторым пунктом я предлагаю областной государственной администрации на следующее заседание вашей комиссии, где будет рассматриваться этот вопрос предоставить расчеты по содержанию нашего коммунального предприятия «Областной детский реабилитационный центр». Третий пункт, рассмотреть вопрос до 20 или до 25 марта, - сказала Татьяна Демченко.

Позицию депутата поддержала присутствовавшая на заседании глава облсовета Анна Замазеева, которая накануне посетила один из этих санаториев.

— Это комплексный вопрос, на содержание трех корпусов нужно 38 миллионов гривен, сейчас выделено только 5 миллионов на первый квартал для его содержания. И там действительно нужно решать, какой действительно восстанавливать работать филиалу и отделению: тубдиспансер, Южный и Рыбаковку. Это комплексно надо подойти и рассмотреть этот вопрос. Они способны работать и обслуживать детей, как это делается в других областях, - сказала Анна Замазеева.

Она отметила, что в Одессе и Херсоне такие санатории работают, на что начальник облздрава Павел Георгиев заявил, что это не так. Анна Замазеева заявила, что готова в подтверждение своих слов предоставить соответствующие документы.

В итоге депутаты приняли решение провести 17 марта заседание комиссии по этому вопросу.